Các điểm mới trong cải cách luật bóng đá giai đoạn 2024 – 2026

Bóng đá thế giới đang bước vào một giai đoạn biến chuyển mạnh mẽ chưa từng có. Ủy ban Luật bóng đá Quốc tế (IFAB) cùng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã liên tục đưa ra hàng loạt điều chỉnh quan trọng áp dụng từ mùa giải 2024/25 cho đến World Cup 2026. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo vệ sức khỏe cầu thủ và trả lại sự mượt mà cho từng trận đấu, đợt cải cách luật bóng đá giai đoạn 2024-2026 tập trung giải quyết triệt để vấn đề câu giờ, minh bạch hóa các quyết định của trọng tài và thắt chặt kỷ luật sân cỏ.

1. Những điểm sáng công nghệ trong cải cách luật bóng đá hiện đại

Công nghệ tiếp tục đóng vai trò trọng tâm trong việc hỗ trợ các trọng tài đưa ra phán quyết nhanh chóng và chính xác hơn. Đáng chú ý nhất là sự phủ sóng của công nghệ việt vị bán tự động (SAOT).

Hệ thống này sử dụng 16 máy quay chuyên dụng lắp đặt quanh sân vận động để theo dõi 29 điểm dữ liệu trên cơ thể mỗi cầu thủ với tần số 50 lần mỗi giây. Tọa độ của bóng và các bộ phận cơ thể được phân tích tự động. Khi có tình huống việt vị, phòng VAR sẽ nhận cảnh báo tức thì, kiểm tra lại vị trí chạm bóng và xác nhận với trọng tài chính. Khán giả truyền hình và khán giả trên sân cũng được theo dõi hoạt cảnh 3D trực quan, giúp giải tỏa triệt để những nghi ngờ tranh cãi.

Bên cạnh đó, quyền hạn của VAR được mở rộng đáng kể hướng tới World Cup 2026. Trọng tài VAR hiện được phép can thiệp trong các tình huống rút thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ bị cho là sai lầm rõ ràng, các trường hợp phạt nhầm cầu thủ, hoặc kiểm tra các quyết định phạt góc sai. Đặc biệt, để tăng tính minh bạch, trọng tài chính sẽ trực tiếp nói qua loa phát thanh của sân vận động để giải thích quyết định cho khán giả ngay sau khi hoàn tất xem lại video VAR.

Một thử nghiệm mang tính đột phá khác là thẻ xanh và hệ thống khiếu nại video FVS. Tại giải U20 World Cup, thẻ xanh được trao cho mỗi huấn luyện viên với 2 quyền yêu cầu trọng tài xem lại video trong mỗi trận đấu đối với các tình huống nhạy cảm như bàn thắng, phạt đền hay thẻ đỏ. Ngoài ra, IFAB cũng đưa ra phương án thẻ xanh phạt tạm thời, đuổi cầu thủ vi phạm lỗi phản ứng hoặc phạm lỗi chiến thuật rời sân trong 10 phút.

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2. Biện pháp mạnh tay đối với tình trạng câu giờ

Nhằm tăng thời gian bóng lăn thực tế và trả lại nhịp độ hấp dẫn cho trận đấu, hàng loạt quy định siết chặt thời gian đã được thông qua. Đầu tiên là Quy tắc 8 giây áp dụng cho thủ môn. Thủ môn chỉ được phép giữ bóng trong tay hoặc trong vòng cấm tối đa 8 giây. Trong 5 giây cuối, trọng tài sẽ giơ tay đếm ngược công khai.

Nếu thủ môn cố tình giữ bóng quá thời gian, đội đối phương sẽ được hưởng một quả phạt góc thay vì quả phạt gián tiếp phức tạp như trước. Vi phạm lần thứ hai sẽ đi kèm lời nhắc nhở nghiêm khắc và vi phạm lần thứ ba sẽ lập tức bị thẻ vàng. Các nhà làm luật tin rằng cải cách luật bóng đá lần này sẽ loại bỏ tình trạng câu giờ lộ liễu của các thủ môn vốn gây bức xúc cho khán giả suốt nhiều năm qua.

Đối với các tình huống đưa bóng trở lại cuộc chơi như ném biên hay phát bóng lên, nếu trọng tài nhận thấy cầu thủ cố tình trì hoãn, đồng hồ đếm ngược 5 giây sẽ được áp dụng. Nếu quá 5 giây mà chưa ném biên, quyền ném biên sẽ chuyển sang cho đối phương. Tương tự, nếu trì hoãn phát bóng lên, đối phương sẽ được hưởng ngay một quả phạt góc.

Quy trình thay người và chăm sóc y tế cũng được siết chặt tối đa. Cầu thủ bị thay ra có nghĩa vụ phải rời sân trong vòng 10 giây kể từ khi bảng thay người được giơ lên. Nếu cố tình đi chậm, cầu thủ dự bị sẽ không được vào sân ngay mà phải chờ trận đấu diễn ra tiếp ít nhất 1 phút sau khi bóng lăn trở lại. Ngoài ra, cầu thủ nằm trên sân để điều trị chấn thương cũng phải rời sân và ở ngoài ít nhất 1 phút sau khi trận đấu tiếp tục, ngoại trừ trường hợp đối phương phạm lỗi phải nhận thẻ phạt.

3. Đảm bảo tính văn minh và bảo vệ sức khỏe cầu thủ

Văn hóa ứng xử trên sân cỏ nhận được sự quan tâm đặc biệt với việc triển khai quy định Captains Only. Theo đó, chỉ duy nhất đội trưởng mang băng thủ lĩnh mới được phép tiếp cận trọng tài để nghe giải thích về các quyết định quan trọng. Các cầu thủ khác nếu cố tình vây hãm hay tranh cãi sẽ bị nhận thẻ phạt. Trường hợp thủ môn là đội trưởng, đội bóng phải đăng ký trước một cầu thủ đại diện trên sân để làm việc với trọng tài. Hành vi cố tình che miệng khi tranh cãi với trọng tài hoặc đối thủ cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Ở khía cạnh an toàn thể thao, giao thức thay người cố định khi chấn thương đầu chính thức được đưa vào Luật 3. Mỗi đội bóng được phép thay thêm 1 cầu thủ nếu có trường hợp nghi ngờ chấn thương sọ não mà không bị tính vào số lượt thay người thông thường. Đồng thời, đội đối phương cũng được trao thêm 1 lượt thay người tương ứng để đảm bảo tính cân bằng. Bên cạnh công nghệ, định hướng cải cách luật bóng đá còn chú trọng bảo vệ sức khỏe cầu thủ với quy định thay người do chấn thương đầu, thể hiện tinh thần nhân văn cao đẹp của thể thao hiện đại.

Luật mới cũng chuẩn hóa quy định về trang phục: đội trưởng phải đeo băng chuẩn do ban tổ chức cấp hoặc băng đơn sắc có chữ C; cầu thủ tự chịu trách nhiệm chọn bọc ống quyển có kích thước phù hợp để đảm bảo khả năng bảo vệ đôi chân.

4. Tinh chỉnh luật phạm lỗi, cản phá và phạt đền

Nhằm mang lại sự công bằng hơn trong các tình huống nhạy cảm, IFAB đã tinh chỉnh Luật 12 (lỗi và hành vi vi phạm) và Luật 14 (quả phạt đền). Đối với lỗi bóng chạm tay không cố ý trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền, án phạt thẻ kỷ luật được giảm nhẹ. Cụ thể, tình huống cản trở cơ hội ghi bàn rõ ràng (DOGSO) do vô tình chạm tay chỉ còn bị phạt thẻ vàng thay vì thẻ đỏ; tình huống ngăn cản đợt tấn công nguy hiểm (SPA) sẽ không bị phạt thẻ. Ngược lại, hành vi cố ý dùng tay chơi bóng cản phá bàn thắng vẫn giữ nguyên mức thẻ đỏ.

Khi thực hiện quả phạt đền, quy định mới làm rõ quả bóng chỉ cần có một phần chạm hoặc đè lên tâm của chấm phạt đền 11 m. Đồng thời, lỗi cầu thủ hai đội di chuyển sớm vào vòng cấm sẽ chỉ bị thổi phạt nếu hành động đó trực tiếp tác động đến thủ môn, người sút bóng hoặc người tham gia tranh chấp quả bóng bật ra. Nếu cầu thủ thực hiện quả phạt đền vô tình chạm bóng hai lần, quả phạt đền sẽ được cho thực hiện lại thay vì bị phạt gián tiếp. Nhìn lại toàn bộ tiến trình, mục tiêu lớn nhất của cải cách luật bóng đá chính là đem lại trải nghiệm mượt mà và cảm xúc trọn vẹn hơn cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Karendecoster đánh giá, những bước cải cách luật bóng đá giai đoạn 2024-2026 không chỉ giúp các trận đấu diễn ra công bằng hơn mà còn nâng cao đáng kể thời gian bóng lăn thực tế trên sân. Việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và những quy định hành vi nghiêm khắc hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ World Cup 2026 hấp dẫn, kịch tính và văn minh.