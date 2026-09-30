Mức thù lao của các ngôi sao bóng đá luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của giải VĐQG Saudi Arabia (Saudi Pro League) cùng tiềm lực tài chính từ các tập đoàn lớn đã thay đổi hoàn toàn bản đồ thu nhập bóng đá toàn cầu. Dưới đây là danh sách chi tiết 10 cầu thủ lương cao nhất thế giới hiện nay với những con số thù lao kỷ lục sẽ khiến bạn bất ngờ.

1. Yếu tố nào tác động đến lương của các cầu thủ?

Theo ghi nhận, sự biến động về thu nhập của các ngôi sao bóng đá phụ thuộc vào nhiều yếu tố thị trường như:

Tài chính từ các quỹ đầu tư: Sự xuất hiện của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) đã nâng mặt bằng thù lao bóng đá lên một tầm cao mới.

Giá trị thương mại và hình ảnh: Những ngôi sao sở hữu sức ảnh hưởng lớn như Ronaldo hay Messi luôn nhận được các điều khoản thưởng doanh số đặc biệt.

Đẳng cấp và phong độ chuyên môn: Các danh hiệu cá nhân như Quả bóng vàng hay Vua phá lưới là cơ sở chính để cầu thủ đàm phán hợp đồng kỷ lục.

2. Tổng hợp top 10 cầu thủ lương cao nhất thế giới hiện nay

Rời xa bóng đá đỉnh cao châu Âu không đồng nghĩa với việc giảm thu nhập, thậm chí còn là cơ hội bứt phá về mặt tài chính của nhiều ngôi sao. Bảng xếp hạng 10 cầu thủ lương cao nhất thế giới dưới đây sẽ hé lộ bức tranh toàn cảnh về mức thù lao kỷ lục của các chân sút hàng đầu.

2.1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 220 triệu USD/năm

Cristiano Ronaldo tiếp tục giữ vững vị trí số một trong danh sách 10 cầu thủ lương cao nhất thế giới. Bản hợp đồng lịch sử với CLB Al Nassr mang về cho siêu sao người Bồ Đào Nha mức thu nhập cứng lên đến 220 triệu USD mỗi năm (chưa tính các hợp đồng quảng cáo ngoài sân cỏ). Dù đã bước qua tuổi 40, sức hút truyền thông cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng giúp CR7 duy trì vị thế “ông hoàng” về thu nhập trong giới thể thao chuyên nghiệp.

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2. Karim Benzema (Al Ittihad) – 104 triệu USD/năm

Xếp thứ hai trong danh sách là chủ nhân Quả bóng vàng 2022 Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp nhận khoản thu nhập khoảng 104 triệu USD/năm tại Al Ittihad. Mức đãi ngộ khổng lồ này là phần thưởng xứng đáng cho kinh nghiệm cùng đẳng cấp hàng đầu mà cựu chân sút Real Madrid mang tới cho giải VĐQG Saudi Arabia.

3. Neymar Jr (Al Hilal) – 101 triệu USD/năm

Dù trải qua giai đoạn nghỉ thi đấu vì chấn thương, Neymar Jr vẫn bỏ túi khoảng 101 triệu USD mỗi năm tại Al Hilal. Ngôi sao người Brazil sở hữu bản hợp đồng đắt giá đi kèm nhiều đặc quyền thượng lưu tại Trung Đông, khẳng định giá trị thương hiệu không thể thay thế của mình trên thị trường bóng đá quốc tế.

4. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 95 triệu USD/năm

Kylian Mbappé là cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu sở hữu thu nhập cao nhất. Sau khi gia nhập Real Madrid, tiền đạo người Pháp nhận mức thu nhập tổng hợp khoảng 95 triệu USD/năm (bao gồm lương cơ bản cùng khoản phí lót tay phân bổ theo hợp đồng). Đẳng cấp cùng tiềm năng phát triển giúp Mbappé trở thành gương mặt đắt giá nhất bóng đá cựu lục địa.

5. Lionel Messi (Inter Miami) – 65 triệu USD/năm

Lionel Messi giữ vị trí thứ 5 với mức thu nhập cứng khoảng 65 triệu USD/năm từ CLB Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Mặc dù mức lương cứng tại CLB thấp hơn Ronaldo hay Benzema, El Pulga lại sở hữu thỏa thuận chia sẻ doanh thu đắt giá với các đối tác thương mại lớn của MLS như Apple và Adidas, giúp tổng thu nhập thực tế của anh tăng lên đáng kể.

6. Sadio Mané (Al Nassr) – 52 triệu USD/năm

Chân sút người Senegal Sadio Mané nhận mức thù lao khoảng 52 triệu USD/năm khi thi đấu bên cạnh Ronaldo tại Al Nassr. Sự kết hợp giữa bộ đôi tấn công này không chỉ mang lại sức mạnh chuyên môn cho đội bóng mà còn biến họ thành một trong những hàng công đắt giá nhất lịch sử bóng đá châu Á.

7. Erling Haaland (Manchester City) – 46 triệu USD/năm

Erling Haaland dẫn đầu danh sách thu nhập tại Ngoại hạng Anh với mức lương và thưởng lên đến 46 triệu USD/năm. Với hiệu suất ghi bàn kỷ lục trong màu áo Manchester City, tiền đạo người Na Uy hoàn toàn xứng đáng với từng khoản thù lao mà đội chủ sân Etihad bỏ ra để trói chân anh.

8. Mohamed Salah (Liverpool) – 35 triệu USD/năm

Ngôi sao người Ai Cập Mohamed Salah thu về khoảng 35 triệu USD mỗi năm tại Liverpool. Là biểu tượng chiến thắng và là nhân tố chủ chốt trong lối chơi của The Kop nhiều mùa giải qua, Salah luôn nằm trong nhóm những cầu thủ nhận đãi ngộ cao nhất Premier League.

9. Kevin De Bruyne (Manchester City) – 30 triệu USD/năm

Nhạc trưởng người Bỉ Kevin De Bruyne nhận mức thu nhập khoảng 30 triệu USD/năm. Với khả năng kiến tạo đỉnh cao cùng tư duy chơi bóng thiên tài, De Bruyne đóng vai trò cốt lõi trong thành công của Manchester City, qua đó sở hữu bản hợp đồng thưởng phạt rất hậu đĩnh.

10. Harry Kane (Bayern Munich) – 28 triệu USD/năm

Khép lại danh sách 10 cầu thủ lương cao nhất thế giới là tiền đạo Harry Kane. Quyết định chuyển sang khoác áo Bayern Munich giúp chân sút người Anh nhận khoản thù lao 28 triệu USD/năm, trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử giải VĐQG Đức (Bundesliga).

Karendecoster đánh giá bảng xếp hạng 10 cầu thủ lương cao nhất thế giới thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ của dòng tiền trong bóng đá hiện đại. Việc các giải đấu ngoài châu Âu sẵn sàng chi trả những khoản thù lao kỷ lục đã mở ra một kỷ nguyên mới cho thị trường chuyển nhượng và thu nhập của các siêu sao.