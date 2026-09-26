Hướng dẫn cách đọc kèo bóng đá cho người mới bắt đầu

Mới tập tành tìm hiểu cá cược thể thao, rào cản lớn nhất của nhiều người không phải là việc đoán đội nào mạnh hơn, mà là làm sao để hiểu những dãy số nhảy múa trên bảng tỷ lệ. Việc nắm vững cách đọc kèo bóng đá sẽ giúp bạn đọc vị trận đấu chính xác, nắm rõ quy tắc thắng thua và chủ động hơn trong từng quyết định. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết từng loại kèo cơ bản nhất bằng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu.

1. Cấu trúc bảng tỷ lệ kèo nhà cái gồm những gì?

Trước khi đi vào từng loại cược, bạn cần làm quen với giao diện của một bảng tỷ lệ cược trực tuyến. Thông thường, bảng kèo sẽ hiển thị các thông số cơ bản sau:

Trận đấu và thời gian: Tên hai đội bóng tham gia. Đội nằm phía trên thường là đội chủ nhà, đội nằm dưới là đội khách. Nếu có chữ (N) bên cạnh, trận đấu diễn ra trên sân trung lập.

Tên hai đội bóng tham gia. Đội nằm phía trên thường là đội chủ nhà, đội nằm dưới là đội khách. Nếu có chữ (N) bên cạnh, trận đấu diễn ra trên sân trung lập. Màu sắc đội bóng: Đội cửa trên (đội được đánh giá mạnh hơn) thường in chữ màu đỏ hoặc có ký hiệu dấu trừ (-). Đội cửa dưới in màu đen hoặc có dấu cộng (+).

Đội cửa trên (đội được đánh giá mạnh hơn) thường in chữ màu đỏ hoặc có ký hiệu dấu trừ (-). Đội cửa dưới in màu đen hoặc có dấu cộng (+). Các cột kèo: Chia làm kèo cả trận (90 phút) và kèo hiệp 1 (45 phút đầu). Trong mỗi phần lại phân ra Kèo Châu Á, Kèo Châu Âu và Tài Xỉu.

Chia làm kèo cả trận (90 phút) và kèo hiệp 1 (45 phút đầu). Trong mỗi phần lại phân ra Kèo Châu Á, Kèo Châu Âu và Tài Xỉu. Tỷ lệ Odds: Là những con số thập phân nằm kế bên mức chấp, thể hiện tỷ lệ ăn tiền khi bạn đoán đúng.

2. Cách đọc kèo bóng đá châu Á thông dụng

Kèo Châu Á (hay kèo chấp) được tạo ra nhằm cân bằng sức mạnh giữa hai đội bóng có sự chênh lệch về đẳng cấp hoặc phong độ. Đội mạnh hơn sẽ chấp đội yếu hơn một số bàn thắng nhất định trước khi trận đấu bắt đầu. Trong kèo Châu Á không có cửa hòa, chỉ có thắng hoặc thua (hoặc thắng/thua một nửa tiền).

Dưới đây là cách đọc các mức chấp phổ biến mà người mới học đọc kèo bóng đá cần nhớ:

2.1. Kèo đồng banh (0)

Áp dụng khi hai đội có thực lực ngang ngửa. Nếu đội bạn thắng trận, bạn ăn tiền; nếu hai đội hòa nhau, nhà cái hoàn lại toàn bộ tiền cược.

2.2. Kèo đồng banh nửa trái (0.25 hoặc 0/0.5 hoặc 1/4)

Đội cửa trên chấp đội cửa dưới 0.25 trái:

Chọn cửa trên: Thắng trận thì ăn đủ tiền; nếu hòa thì thua nửa tiền cược; thua trận thì mất hết tiền.

Thắng trận thì ăn đủ tiền; nếu hòa thì thua nửa tiền cược; thua trận thì mất hết tiền. Chọn cửa dưới: Thắng trận thì ăn đủ tiền; nếu hòa thì thắng nửa tiền; thua trận thì mất hết tiền.

2.3. Kèo chấp nửa trái (0.5 hoặc 1/2)

Đội cửa trên chấp nửa bàn. Loại kèo này không có trường hợp hòa tiền:

Đội cửa trên thắng cách biệt từ 1 bàn trở lên: Cửa trên ăn đủ tiền, cửa dưới thua hết.

Cửa trên ăn đủ tiền, cửa dưới thua hết. Hai đội hòa hoặc cửa dưới thắng: Cửa dưới ăn đủ tiền, cửa trên thua hết.

2.4. Kèo chấp nửa một (0.75 hoặc 0.5/1 hoặc 3/4)

Đội cửa trên chấp 0.75 bàn:

Đội cửa trên thắng cách biệt 2 bàn trở lên (2-0, 3-1…): Cửa trên ăn đủ tiền.

Cửa trên ăn đủ tiền. Đội cửa trên chỉ thắng cách biệt 1 bàn (1-0, 2-1…): Cửa trên ăn nửa tiền, cửa dưới thua nửa tiền.

Cửa trên ăn nửa tiền, cửa dưới thua nửa tiền. Hai đội hòa hoặc cửa dưới thắng: Cửa dưới ăn đủ tiền, cửa trên thua hết.

2.5. Kèo chấp 1 trái

Đội cửa trên phải thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên thì người đặt cửa trên mới thắng đủ tiền. Nếu cửa trên chỉ thắng đúng 1 bàn, hai bên hòa kèo và nhà cái trả lại tiền cược. Nếu hòa hoặc cửa dưới thắng, cửa dưới ăn đủ tiền. Các mốc chấp cao hơn như 1.25, 1.5, 1.75 cũng tính theo quy luật tương tự.

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3. Cách đọc kèo bóng đá châu Âu (1X2) và Tài Xỉu (Over/Under)

Bên cạnh kèo chấp, kèo châu Âu và Tài Xỉu là hai hình thức cược cực kỳ phổ biến vì dễ chơi và không đòi hỏi tính toán quá phức tạp.

3.1. Cách xem kèo châu Âu (1X2)

Khác với kèo chấp, cách xem kèo bóng đá châu Âu 1X2 đơn giản hơn hẳn khi người chơi chỉ cần dự đoán kết quả chung cuộc thắng, hòa hay thua của trận đấu mà không quan tâm đến tỷ lệ chấp:

1 (Home): Bạn đặt cược đội chủ nhà thắng.

Bạn đặt cược đội chủ nhà thắng. X (Draw): Bạn đặt cược hai đội hòa nhau.

Bạn đặt cược hai đội hòa nhau. 2 (Away): Bạn đặt cược đội khách thắng.

3.2. Cách xem kèo Tài Xỉu (Over/Under – O/U)

Kèo Tài Xỉu chỉ quan tâm đến tổng số bàn thắng ghi được của cả hai đội trong 90 phút thi đấu chính thức (bao gồm bù giờ), không cần biết đội nào thắng hay thua. Nhà cái sẽ đưa ra một con số mốc (ví dụ 2.5):

Cửa Tài (Over): Bạn dự đoán tổng số bàn thắng thực tế lớn hơn con số mà nhà cái đưa ra.

Bạn dự đoán tổng số bàn thắng thực tế lớn hơn con số mà nhà cái đưa ra. Cửa Xỉu (Under): Bạn dự đoán tổng số bàn thắng thực tế nhỏ hơn con số nhà cái đưa ra.

Ví dụ cụ thể: Nếu kèo Tài Xỉu toàn trận là 2.5 bàn. Nếu trận đấu kết thúc với tổng 3 bàn trở lên (2-1, 3-0…), cửa Tài thắng. Nếu trận đấu chỉ có 2 bàn trở xuống (1-1, 1-0, 0-0…), cửa Xỉu thắng.

4. Cách đọc kèo rung và kèo phạt góc trong trận

Nhiều người xem bóng đá thích cảm giác hồi hộp thường chọn thêm các dạng kèo phụ như kèo rung hoặc kèo phạt góc.

Kèo rung: Là loại kèo được niêm yết và biến động liên tục trong lúc trận đấu đang diễn ra. Tỷ lệ odds sẽ nhảy theo từng phút, từng bàn thắng hoặc tấm thẻ phạt trên sân.

Là loại kèo được niêm yết và biến động liên tục trong lúc trận đấu đang diễn ra. Tỷ lệ odds sẽ nhảy theo từng phút, từng bàn thắng hoặc tấm thẻ phạt trên sân. Kèo phạt góc: Nhà cái đưa ra tỷ lệ chấp góc hoặc Tài Xỉu tổng số quả phạt góc. Nguyên tắc chọn kèo góc thường dựa trên thống kê số lần hưởng phạt góc sân nhà/sân khách và tương quan với kèo chấp châu Á.

Hiểu rõ cách đọc kèo bóng đá không chỉ giúp bạn theo dõi các trận cầu kịch tính với góc nhìn chuyên môn hơn, mà còn giúp bạn nắm vững bản chất của từng con số trên bảng tỷ lệ. Hy vọng Karendecoster đã mang đến cho bạn những kiến thức nền tảng dễ hiểu nhất để tự tin giải mã mọi bảng kèo nhà cái.