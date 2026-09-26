Huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam và hành trình chinh phục đỉnh cao

Chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam từ lâu luôn chịu áp lực cực kỳ khắt khe từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Sau giai đoạn biến động nhân sự trên băng ghế huấn luyện, sự xuất hiện của chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik đã mang lại sinh khí mới, giúp đội nhà từng bước lấy lại vị thế vốn có tại khu vực Đông Nam Á và tự tin hướng ra sân chơi châu lục.

1. Tân huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik và bản hợp đồng kỳ vọng

Trưa ngày 3/5/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố thỏa thuận bổ nhiệm ông Kim Sang-sik làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam. Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026), đánh dấu bước chuyển giao quan trọng sau khi VFF chia tay nhà cầm quân người Pháp Philippe Troussier.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 sở hữu hồ sơ thi đấu lẫn huấn luyện ấn tượng tại Hàn Quốc. Khi còn thi đấu, ông từng 59 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, góp mặt tại VCK World Cup 2006 và giành danh hiệu vô địch K-League 1 trong màu áo Jeonbuk Hyundai Motors. Chuyển sang sự nghiệp cầm quân, ông ngay lập tức khẳng định tài năng khi đưa Jeonbuk đăng quang K-League 1 năm 2021, nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm và tiếp tục giành Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022.

Đồng hành cùng huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam là bộ sậu trợ lý chất lượng do VFF đầu tư bài bản. Bên cạnh các cộng sự đồng hương như ông Choi Won Kwon hay cựu tuyển thủ World Cup Kim Do Heon (người từng có 62 lần khoác áo tuyển Hàn Quốc và thi đấu cho West Brom ở Ngoại hạng Anh), BHL còn hội tụ các chuyên gia nội giàu kinh nghiệm như Lê Đức Tuấn (người sở hữu bằng Pro AFC), Lưu Danh Minh và Ngô Việt Trung.

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2. Sự khác biệt chiến thuật giữa các đời huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam

So với người đồng hương Park Hang-seo, chiến lược gia đại thành công khi xây dựng khung đội hình cố định dựa trên 12-14 trụ cột dày dạn kinh nghiệm, ông Kim Sang-sik chọn phương pháp tiếp cận linh hoạt và có tính mở hơn.

Nhà cầm quân 48 tuổi đề cao hệ thống luân chuyển nhân sự. Việc không quá phụ thuộc vào các ngôi sao cố định giúp vị huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam giải bài toán quá tải thể lực, đồng thời tạo đất diễn cho hàng loạt nhân tố trẻ như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn hay Nguyễn Phi Hoàng trưởng thành vượt bậc.

Về mặt sơ đồ, đội tuyển vận hành linh hoạt với bộ khung 3-4-3. Điểm sáng nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình kỷ luật, tổ chức pressing có định hướng và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh.

Dấu ấn cầm quân thể hiện rõ nhất ở trận thắng đậm 3-0 trước Indonesia ngay tại chảo lửa Pakansari. Khi đối thủ dự đoán đội hình sẽ xoay quanh các ngôi sao quen thuộc, ông Kim bất ngờ cất Quang Hải, Xuân Son lên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hải Long và Bùi Hoàng Việt Anh. Sự điều chỉnh nhân sự này giúp hàng tiền vệ Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận, bọc lót chắc chắn cho hàng thủ và kết liễu đối phương bằng những pha đánh trung lộ sắc lẹm.

3. Trái ngọt từ cách sử dụng đúng đối hình với kỷ lục 22 trận bất bại

Nhờ tính tổ chức cao và tinh thần chiến đấu gắn kết, huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cùng các học trò đã gặt hái liên tiếp những mốc đại thành công.

Bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á: Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan ở hai lượt trận chung kết với tổng tỷ số 4-2 (thắng 2-0 lượt đi tại Bangkok, hòa 2-2 lượt về tại Mỹ Đình) để lần thứ 4 đăng quang giải đấu số 1 khu vực. Đây cũng là lần đầu tiên một HLV giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan ở hai lượt trận chung kết với tổng tỷ số 4-2 (thắng 2-0 lượt đi tại Bangkok, hòa 2-2 lượt về tại Mỹ Đình) để lần thứ 4 đăng quang giải đấu số 1 khu vực. Đây cũng là lần đầu tiên một HLV giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Kỷ lục chuỗi trận không thua dài nhất Đông Nam Á: Chiến thắng 3-1 trước Campuchia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 chính thức nâng chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam lên con số 22, vượt qua kỷ lục 21 trận tồn tại suốt 30 năm của bóng đá Thái Lan, được lập từ năm 1996.

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 chính thức nâng chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam lên con số 22, vượt qua kỷ lục 21 trận tồn tại suốt 30 năm của bóng đá Thái Lan, được lập từ năm 1996. Trở lại Top 100 FIFA: Nhờ kết quả thi đấu ổn định tại các giải chính thức và loạt trận giao hữu quốc tế, đội tuyển Việt Nam chính thức tăng hạng, cán đích ở vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Karendecoster đánh giá chiếc ghế huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik đã tìm thấy sự cân bằng giữa bản lĩnh thực dụng và khả năng kế thừa thế hệ. Bằng chiến thuật kỷ luật cùng sự đồng lòng của toàn đội, bóng đá Việt Nam đang sở hữu nền tảng vững chắc để tiếp tục chinh phục những mục tiêu xa hơn tại VCK Asian Cup và vòng loại World Cup trong tương lai