Luật bóng đá 5 người của FIFA – Quy định mới nhất 2026

Luật bóng đá 5 người của FIFA đang là chủ đề tra cứu thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo cầu thủ và trọng tài muốn nắm vững quy chuẩn thi đấu Futsal chính thức. Việc thấu hiểu các điều khoản chi tiết giúp đội bóng vận hành chiến thuật mượt mà, tránh vi phạm thẻ phạt và làm chủ mọi diễn biến trên sân. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết kích thước sân, thời gian, luật thay người cùng các quy định quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn nhé!

1. Quy định tiêu chuẩn về quy mô sân thi đấu và bóng

Để một trận đấu diễn ra đúng chuẩn quốc tế, các thông số mặt sân và dụng cụ phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ số kỹ thuật.

1.1. Kích thước mặt sân thi đấu

Mặt sân thi đấu trong nhà thường là thảm cao su hoặc gỗ lát bằng phẳng, không có độ dốc. Đường biên dọc có chiều dài dao động từ 38m đến 42m, trong khi đường biên ngang có chiều rộng từ 20m đến 25m. Khu vực cầu môn được xác định bằng hai cột dọc cách nhau 3m và chiều cao tính từ mặt sàn lên xà ngang là 2m.

1.2. Thông số tiêu chuẩn của quả bóng

Quả bóng sử dụng trong bộ môn này có quy cách hoàn toàn khác biệt so với bóng đá ngoài trời 11 người. Bóng có chu vi từ 62cm đến 64cm, trọng lượng nặng từ 400g đến 440g và có độ nảy rất thấp. Độ nảy kiểm soát giúp các cầu thủ dễ dàng thực hiện các động tác khống chế, đỡ bước một và chuyền bóng ngắn trên mặt sàn cứng.

2. Luật bóng đá 5 người của FIFA về số lượng cầu thủ

Sự linh hoạt trong khâu nhân sự là điểm đặc trưng tạo nên tốc độ chóng mặt cho mỗi ván đấu.

2.1. Cấu trúc đội hình và số lượng tối thiểu

Mỗi đội bóng ra sân gồm 5 cầu thủ chính thức, trong đó bắt buộc phải có một người đảm nhận vị trí thủ môn. Trận đấu chỉ được phép bắt đầu hoặc tiếp tục diễn ra khi mỗi bên giữ được tối thiểu 3 cầu thủ trên sân. Nếu một đội bóng bị đuổi quá nhiều người dẫn đến việc chỉ còn 2 cầu thủ, trọng tài sẽ lập tức cho dừng trận đấu.

2.2. Quy tắc thay người tự do không giới hạn

Khi áp dụng luật bóng đá 5 người của FIFA, số lượt thay người trong một trận đấu là hoàn toàn không giới hạn. Cầu thủ dự bị có thể vào sân bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý từ trọng tài, miễn là người ra sân phải hoàn toàn bước qua vạch giới hạn thay người của đội mình trước. Việc vi phạm quy trình thay người sẽ khiến cầu thủ vào sân nhận ngay một thẻ vàng cảnh cáo.

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3. Thời gian thi đấu và quyền hội ý chiến thuật

Khái niệm thời gian bóng trong cuộc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối từ bộ phận trọng tài bàn.

3.1. Thời gian thi đấu thực tế 40 phút

Một trận đấu tiêu chuẩn được chia thành 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 20 phút bóng chạy. Đồng hồ bấm giờ sẽ lập tức dừng lại mỗi khi bóng đi hết đường biên hoặc trận đấu tạm ngưng do lỗi vi phạm. Điều này bảo đảm tối đa thời gian chơi bóng thực tế cho cả hai đội mà không lo ngại hành vi câu giờ.

3.2. Quyền hội ý cho từng ban huấn luyện

Trong mỗi hiệp đấu, mỗi đội bóng có quyền yêu cầu 1 lần hội ý chiến thuật với thời lượng tròn 1 phút. Huấn luyện viên chỉ được gửi yêu cầu hội ý khi đội nhà đang nắm quyền kiểm soát bóng. Khoảnh khắc 1 phút ngắn ngủi này là thời điểm vàng để điều chỉnh sơ đồ và lấy lại thể lực cho các trụ cột.

4. Chi tiết các lỗi phạt và quả phạt đền

Hệ thống lỗi tổng hợp là công cụ hiệu quả giúp duy trì tính cống hiến và giảm thiểu các hành vi bạo lực.

4.1. Lỗi tổng hợp và quả phạt không hàng rào

Mỗi đội bóng chỉ được phép phạm tối đa 5 lỗi trực tiếp trong mỗi hiệp đấu. Kể từ lỗi trực tiếp thứ 6 trở đi, đối phương sẽ được hưởng một quả phạt đền từ chấm 10m mà không có hàng rào phòng ngự chắn phía trước. Toàn bộ lỗi tổng hợp sẽ được xóa bỏ và tính lại từ đầu khi bước sang hiệp hai.

4.2. Các quy định khắt khe dành cho thủ môn

Thủ môn chỉ được phép kiểm soát bóng bằng tay hoặc bằng chân trên phần sân nhà trong thời gian tối đa là 4 giây. Bên cạnh đó, luật bóng đá 5 người của FIFA quy định các đồng đội không được phép chuyền bóng về cho thủ môn lần thứ hai nếu bóng chưa chạm vào cầu thủ đối phương hoặc chưa đi qua vạch giữa sân.

Lời kết

Am hiểu luật bóng đá 5 người của FIFA giúp bạn tự tin vận dụng chiến thuật, hạn chế sai lầm ngớ ngẩn và nâng cao trải nghiệm thi đấu. Sự kết hợp giữa kỹ năng cá nhân khéo léo, khả năng đọc trận đấu cùng kỷ luật tuân thủ quy định sẽ mang lại chiến thắng thuyết phục. Karendecoster chúc bạn luôn giữ vững niềm đam mê, thi đấu hết mình và gặt hái nhiều niềm vui nhé.