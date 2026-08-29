Luật bóng đá chuyền về thủ môn: Quy định mới nhất cầu thủ cần biết

Trong một trận bóng đá, việc cầu thủ chuyền bóng về cho thủ môn là tình huống khá quen thuộc, đặc biệt khi đội bóng muốn giữ quyền kiểm soát hoặc tổ chức lại thế trận. Tuy nhiên, không phải đường chuyền nào về phía khung thành cũng cho phép thủ môn dùng tay bắt bóng. Vậy luật bóng đá chuyền về thủ môn được quy định như thế nào?

Luật bóng đá chuyền về thủ môn quy định như thế nào?

Trong bóng đá, thủ môn có đặc quyền sử dụng tay để kiểm soát bóng trong khu vực phạt đền của đội nhà. Tuy nhiên, quyền này không phải lúc nào cũng được áp dụng. Một trong những ngoại lệ đáng chú ý là trường hợp thủ môn nhận bóng từ đường chuyền có chủ ý của đồng đội bằng chân.

Theo luật bóng đá chuyền về thủ môn, nếu một cầu thủ cố tình dùng chân đưa bóng về cho thủ môn, thủ môn không được dùng tay bắt hoặc chạm bóng bằng tay. Thay vào đó, thủ môn phải xử lý bóng bằng chân, đầu hoặc một bộ phận cơ thể khác theo đúng quy định.

Quy tắc này có thể hiểu khá đơn giản: cầu thủ không được chủ động chuyền bóng về để thủ môn dùng tay kiểm soát bóng, qua đó tạo lợi thế trong việc giữ bóng hoặc làm chậm nhịp độ trận đấu. Nếu thủ môn vẫn dùng tay bắt bóng trong tình huống này, đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt gián tiếp.

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Khi nào thủ môn không được bắt bóng chuyền về?

Điều quan trọng nhất để xác định thủ môn có được bắt bóng chuyền về hay không nằm ở cách đồng đội đưa bóng về và ý định trong tình huống đó. Thủ môn không được dùng tay bắt bóng trong các trường hợp điển hình sau:

Đồng đội chủ động chuyền bóng bằng chân: Khi cầu thủ kiểm soát bóng và cố ý dùng chân đá bóng về cho thủ môn, thủ môn phải tiếp tục xử lý bằng chân hoặc bộ phận cơ thể phù hợp khác. Nếu dùng tay bắt bóng, đội đối phương được hưởng phạt gián tiếp.

Khi cầu thủ kiểm soát bóng và cố ý dùng chân đá bóng về cho thủ môn, thủ môn phải tiếp tục xử lý bằng chân hoặc bộ phận cơ thể phù hợp khác. Nếu dùng tay bắt bóng, đội đối phương được hưởng phạt gián tiếp. Cố tình lách quy định chuyền về: Cầu thủ không được cố ý thực hiện động tác nhằm biến một đường chuyền bằng chân thành tình huống khác để thủ môn có thể dùng tay bắt. Hành vi này có thể bị trọng tài xử lý theo luật.

Cầu thủ không được cố ý thực hiện động tác nhằm biến một đường chuyền bằng chân thành tình huống khác để thủ môn có thể dùng tay bắt. Hành vi này có thể bị trọng tài xử lý theo luật. Đường chuyền bằng chân có chủ đích dù bóng đi nhẹ hoặc lệch hướng: Dù bóng không đi chính xác đến vị trí thủ môn, nếu cầu thủ chủ động đưa bóng về và thủ môn sau đó dùng tay kiểm soát, tình huống vẫn có thể bị xem là vi phạm.

Thủ môn được phép bắt bóng từ đồng đội trong trường hợp nào?

Không phải cứ bóng được đồng đội đưa về phía khung thành là thủ môn bị cấm dùng tay. Quy định về chuyền về chủ yếu áp dụng khi cầu thủ chủ động đá bóng bằng chân về cho thủ môn. Trong nhiều tình huống khác, thủ môn vẫn có thể bắt bóng hợp lệ. Cụ thể:

Đồng đội chuyền bóng bằng đầu: Nếu cầu thủ dùng đầu đưa bóng về cho thủ môn, thủ môn được phép dùng tay bắt bóng trong khu vực phạt đền. Đây là tình huống thường xuất hiện khi hậu vệ đánh đầu phá bóng hoặc chủ động chuyền về.

Nếu cầu thủ dùng đầu đưa bóng về cho thủ môn, thủ môn được phép dùng tay bắt bóng trong khu vực phạt đền. Đây là tình huống thường xuất hiện khi hậu vệ đánh đầu phá bóng hoặc chủ động chuyền về. Bóng được đưa về bằng ngực hoặc bộ phận cơ thể khác: Khi đồng đội dùng ngực, đùi hoặc bộ phận cơ thể khác để đưa bóng về, thủ môn có thể dùng tay kiểm soát bóng, miễn tình huống không phát sinh hành vi vi phạm khác.

Khi đồng đội dùng ngực, đùi hoặc bộ phận cơ thể khác để đưa bóng về, thủ môn có thể dùng tay kiểm soát bóng, miễn tình huống không phát sinh hành vi vi phạm khác. Bóng vô tình bật về phía thủ môn: Sau một pha tranh chấp, cản phá hoặc xử lý không thành công, bóng có thể đổi hướng và đi về phía thủ môn mà không xuất phát từ ý định chuyền bóng. Trong trường hợp này, thủ môn có thể được phép dùng tay bắt bóng.

Sau một pha tranh chấp, cản phá hoặc xử lý không thành công, bóng có thể đổi hướng và đi về phía thủ môn mà không xuất phát từ ý định chuyền bóng. Trong trường hợp này, thủ môn có thể được phép dùng tay bắt bóng. Bóng đến từ tình huống ngoài ý muốn: Nếu cầu thủ không chủ động chuyền bóng về mà bóng bất ngờ tìm đến vị trí thủ môn, trọng tài sẽ xem xét diễn biến cụ thể trước khi xác định có lỗi hay không.

Những lỗi thường gặp khi chuyền bóng về thủ môn

Chuyền bóng về cho thủ môn là phương án xử lý quen thuộc khi đội bóng muốn giảm áp lực hoặc tổ chức lại thế trận. Tuy nhiên, cầu thủ và thủ môn có thể mắc một số lỗi phổ biến liên quan đến quy định này trong thi đấu thực tế:

Hậu vệ chủ động chuyền bóng bằng chân về cho thủ môn nhưng thủ môn lại dùng tay bắt.

Cầu thủ cố tình dùng động tác kỹ thuật để lách luật, chẳng hạn tìm cách đưa bóng về bằng đầu sau khi đã kiểm soát bóng bằng chân.

Nhầm lẫn giữa đường chuyền có chủ ý và bóng bật ra ngoài ý muốn, dẫn đến tranh cãi về quyết định của trọng tài.

Cho rằng cứ chuyền bóng về phía thủ môn là bị phạt, trong khi luật còn phụ thuộc vào cách bóng được đưa về và ý định của cầu thủ.

Hiểu đúng luật bóng đá chuyền về thủ môn giúp cầu thủ chủ động hơn trong cách xử lý bóng và hạn chế những sai sót trong trận đấu. Mong rằng những chia sẻ từ Karendecoster giúp người chơi xử lý tình huống chính xác hơn cũng như người hâm mộ dễ dàng hiểu được các quyết định của trọng tài.