Luật bóng đá thiếu niên 7 người – Quy định chuẩn xác nhất

2. Quy định về số lượng cầu thủ và thể thức thay người

Luật bóng đá thiếu niên 7 người là bộ quy tắc nền tảng được ban hành nhằm đảm bảo tính công bằng, an toàn và phát triển toàn diện thể lực cho các cầu thủ lứa tuổi học sinh. Bài viết dưới đây chia sẻ chi tiết toàn bộ quy định chuyên môn, giúp bạn hiểu rõ hơn về loại hình bóng đá này nhé!

1. Quy định về kích thước sân trong luật bóng đá thiếu niên 7 người

Để phù hợp với thể trạng lứa tuổi thiếu niên, thông số kỹ thuật của sân bãi và bóng thi đấu được thiết kế riêng biệt:

1.1. Kích thước sân thi đấu tiêu chuẩn

Theo luật bóng đá thiếu niên 7 người, chiều dài của sân thi đấu dao động trong khoảng từ 45m đến 65m, chiều rộng nằm trong khoảng từ 25m đến 45m. Đường biên dọc và biên ngang phải được kẻ rõ ràng bằng các đường vạch vôi trắng có độ rộng không quá 12cm. Khung thành dành cho sân 7 người có kích thước chiều rộng 6m và chiều cao 2,1m. Việc thu nhỏ diện tích sân so với sân 11 người giúp các em thiếu niên duy trì mật độ di chuyển hợp lý và phát triển kỹ năng xử lý bóng.

1.2. Tiêu chuẩn bóng và trang phục thi đấu

Trận đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên thường sử dụng bóng số 4 với chu vi từ 63,5cm đến 66cm và trọng lượng tiêu chuẩn. Cầu thủ ra sân bắt buộc phải mặc trang phục đồng màu, mang giày đá bóng sân cỏ nhân tạo hoặc sân cỏ tự nhiên phù hợp. Ngoài ra, việc trang bị bọc ống quyển là quy định bắt buộc nhằm hạn chế tối đa các chấn thương va chạm nguy hiểm cho đôi chân của các cầu thủ trẻ trong suốt quá trình tranh chấp.

2. Quy định về số lượng cầu thủ và thể thức thay người

Sự linh hoạt trong quy định nhân sự giúp các huấn luyện viên dễ dàng điều chỉnh chiến thuật cũng như bảo vệ sức khỏe cầu thủ.

Số lượng cầu thủ đăng ký: Mỗi đội bóng được phép đăng ký tối đa 14 cầu thủ, trong đó có 7 cầu thủ chính thức thi đấu trên sân và các cầu thủ dự bị.

Quy định thay người linh hoạt: Các đội bóng được quyền thay người không giới hạn số lượng trong một trận đấu, cầu thủ đã thay ra vẫn có thể tiếp tục vào sân thi đấu.

Thời điểm thực hiện thay người: Việc thay người chỉ được tiến hành khi bóng đã đi ra ngoài cuộc và được sự đồng ý chính thức từ trọng tài điều hành.

Điều kiện tối thiểu để thi đấu: Một trận tranh tài chỉ được bắt đầu hoặc tiếp tục nếu mỗi đội duy trì tối thiểu 5 cầu thủ chính thức trên sân.

3. Thời gian thi đấu và quy tắc xử lý vi phạm trên sân

Nắm rõ mốc thời gian cùng các hành vi bị cấm trong luật bóng đá thiếu niên 7 người giúp bạn đánh giá chính xác nhịp độ trận đấu:

Thời gian trận đấu tiêu chuẩn: Trận đấu diễn ra chính thức trong 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài từ 20 đến 25 phút tùy thuộc vào quy định độ tuổi cụ thể của từng giải đấu.

Thời gian nghỉ giữa hai hiệp: Cầu thủ hai đội được nghỉ ngơi 10 phút giữa hai hiệp thi đấu để hồi phục thể lực, bổ sung nước và lắng nghe ban huấn luyện điều chỉnh chiến thuật.

Quy tắc vi phạm việt vị: Trong sân 7 người thiếu niên, quy định lỗi việt vị chỉ áp dụng từ đường giới hạn 13m tính từ đường biên ngang của sân đối phương trở về khung thành.

Hình phạt thẻ vàng và thẻ đỏ: Cầu thủ nhận 2 thẻ vàng hoặc 1 thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức và đội bóng đó không được thay thế cầu thủ khác trong vòng 5 phút.

Xử lý các tình huống bù giờ: Trọng tài điều khiển trận đấu có quyền cộng thêm thời gian bù giờ ở mỗi hiệp để bù lại thời gian hội ý, chăm sóc cầu thủ chấn thương hoặc gián đoạn trận đấu.

4. Các hình thức đá phạt và ném biên tiêu chuẩn

Các tình huống cố định trong sân 7 người mang lại cơ hội ghi bàn rất cao và đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt từ cầu thủ:

Đá phạt trực tiếp và gián tiếp: Khi đối phương phạm lỗi nguy hiểm, đội bị phạm lỗi được hưởng quả phạt với khoảng cách hàng rào tối thiểu là 6m.

Quả phạt đền 9m: Tình huống phạm lỗi của đội phòng ngự trong khu vực cấm địa sẽ dẫn đến quả phạt đền được thực hiện trên chấm 9m.

Quy định ném biên chuẩn xác: Cầu thủ thực hiện ném biên phải đứng cả hai chân ngoài đường biên, dùng hai tay đưa bóng từ sau chót đỉnh đầu ra phía trước.

Quả phát bóng của thủ môn: Thủ môn có thể dùng tay ném bóng hoặc đặt bóng chết để đá lên, bóng phải rời khỏi khu vực cấm địa mới tính trong cuộc.

Lời kết

Luật bóng đá thiếu niên 7 người cung cấp những quy chuẩn rõ ràng giúp nâng cao chất lượng chuyên môn và tính hấp dẫn của các giải đấu trẻ. Việc am hiểu chi tiết từng điều khoản thi đấu kết hợp cùng kỹ năng phân tích trận đấu sắc bén sẽ giúp bạn luôn tự tin và đưa ra những quyết định cá cược chính xác.